Dresdner Riesenchriststollen ist fertig

Das XXL-Gebäck soll am kommenden Samstag zum Stollenfest auf dem Striezelmarkt für einen guten Zweck verkauft werden. «Es ist einfach wunderschön, wenn man selber weiß, man hat da mit dran gearbeitet», sagte der Bäcker Tino Gierig am Sonntag in Dresden.

Das Dresdner Stollenfest findet zum 25. Mal statt. Jedes Jahr gibt es einen Riesenstollen, der aus mehreren acht Kilogramm-Stücken besteht. Alle 125 Mitgliedsbäckereien des Schutzverbandes Dresdner Stollen sind dazu aufgerufen, sich mit einem oder mehreren Stücken an der Aktion zu beteiligen.