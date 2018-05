«Empire»-Star Taraji P. Henson ist verlobt

Er habe ihr erst ein Muttertagsgeschenk gemacht, dann sei er auf die Knie gegangen. «Ich bin fast ohnmächtig geworden», schrieb die Golden-Globe-Preisträgerin aus der TV-Serie «Empire».

Im vorigen Dezember hatte Henson bestätigt, dass sie mit dem früheren NFL-Star zusammen sei, wie «People.com» berichtete. Aus einer früheren Beziehung hat sie einen 24-jährigen Sohn.

Henson spielte im vorigen Jahr an der Seite von Octavia Spencer in «Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen» über die Pionierarbeit schwarzer Wissenschaftlerinnen bei der US-Raumfahrtbehörde NASA mit. 2009 hatte sie für ihre Nebenrolle in «Der seltsame Fall des Benjamin Button» eine Oscar-Nominierung erhalten.