Erstes Bond-Girl Eunice Gayson gestorben

Die britische Schauspielerin sei bereits am Freitag gestorben, hieß es da. «Eine fantastische Dame, die einen bleibenden Eindruck bei jedem hinterließ, der sie traf.» Sie wurde 90 Jahre alt.

Gayson spielte die Bond-Geliebte Sylvia Trench neben Sean Connery (87) in der Hauptrolle des Geheimagenten in «James Bond - 007 jagt Dr. No» (1962) und «Liebesgrüße aus Moskau» (1963). Laut einem Bericht der BBC war sie das einzige Bond-Girl, das in zwei Filmen auftrat.

Die Bond-Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli kondolierten der Familie über das offizielle Twitter-Konto @007. Dazu posteten sie ein Foto Gaysons in ihrer Rolle als Sylvia Trench.

Auf Gaysons offizieller Webseite war am Samstag ein Foto des ehemaligen Bond-Girls zu sehen - mit der Unterschrift «Eunice Gayson 1928-2018».