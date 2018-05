Erstmals Kantaten-Marathon zum Bachfest in Leipzig

18 Stunden Musik

Auf dem diesjährigen Bachfest in Leipzig soll ein Kantatenring die Klassikfans begeistern. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild

Auf dem diesjährigen Bachfest in Leipzig soll ein Kantatenring die Klassikfans begeistern. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild

Leipzig (dpa) - Auf dem diesjährigen Bachfest in Leipzig gibt es erstmalig einen «Kantatenring» mit den 30 besten Kantaten Johann Sebastian Bachs. «Der Ring umfasst 18 Stunden Musik an zwei Original-Wirkungsstätten des Komponisten - abwechselnd in der Thomas- und der Nikolaikirche», sagte Michael Maul.