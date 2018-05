Finale des Eurovision Song Contest läuft

Deutschlands Sänger Michael Schulte singt als Elfter von 26 Kandidaten. Das Lied «You let me walk alone» hat der 28-Jährige, der in Buxtehude wohnt, für seinen gestorbenen Vater geschrieben.

Schulte gab sich vor Beginn des Finales entspannt. «Ich hab' eigentlich echt ein gutes Gefühl», sagte er am Samstagabend in einer Live-Übertragung im Ersten. Mit seinem Auftritt ist die Hoffnung verbunden, endlich wieder einen besseren Platz zu belegen. Deutschland landete in den vergangenen Jahren stets ganz hinten.

Die Auftritte beim diesjährigen ESC sind ebenso vielfältig wie die Künstler: Von schrillem Pop, Elektro, Hardrock bis gefühlvollen Balladen ist alles vertreten. Moderiert wird der Abend von Filomena Cautela, Sílvia Alberto, Daniela Ruah und Catarina Furtado.