Frank Castorf: «Wie eine Liebe, die vorbei ist»

Volksbühne

München (dpa) - Rund ein Jahr nach dem Ende seiner Intendanz an der Berliner Volksbühne trauert Frank Castorf (66) seinem alten Theater laut eigener Aussage nicht mehr hinterher. «Es ist so wie mit einer Liebe, die vorbei ist. Ich hätte auch nicht die Kraft, es noch einmal zu machen», sagte Castorf in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» vom Freitag.