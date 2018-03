Gerüchte über Tour von Beyoncé und Jay-Z

Gemeinsam auf der Bühne

US-Rapper Jay-Z und Sängerin Beyonce 2013 in Washington. Foto: Win Mcnamee /

Philadelphia (dpa) - Die Ankündigung einer möglichen Tour von US-Sängerin Beyoncé (36) mit ihrem Ehemann und Rapper Jay-Z (48) hat Fans kurz in Verzückung gesetzt. «On the Run 2» heißt die mutmaßliche Tour, die am Montag auf Beyoncés offizieller Facebook-Seite sowie auf der Veranstaltungswebsite Ticketmaster angekündigt wurde.