Götz Alsmann braucht «zwei Quadratmeter Heimat»

Hinter der Bühne

Götz Alsmann hat eine Menge toller Sachen in seinem Bühnenkoffer. Foto: Jens Kalaene

Stuttgart (dpa) - Entertainer Götz Alsmann (61) hat vor Auftritten keine Rituale - braucht aber einen geordneten Tisch in der Garderobe. «Wenn man jeden Tag in einer anderen Stadt ist, muss man sich diese zwei Quadratmeter Heimat irgendwie schaffen», sagte Alsmann der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.