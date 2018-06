HBO will Vorgeschichte von «Game of Thrones» drehen

Fantasy-Serie

In einer neuen Serie soll die Vorgeschichte der Kämpfe um den Thron des Kontinents Westeros erzählt werden. Foto: Jens Kalaene

Los Angeles (dpa) - Gute Nachricht für Fans der Fantasy-Serie «Game of Thrones»: Der US-Sender HBO will in einem Prequel die Vorgeschichte der Kämpfe um den Thron des Kontinents Westeros erzählen.