«Halloween» mit starkem Start zum Gruselfest

Kino-Charts

New York (dpa) - Anderthalb Wochen vor dem Gruselfest Halloween in Nordamerika hat der gleichnamige Horrorfilm einen der besten Kinostarts seines Genres hingelegt. «Halloween» von Regisseur David Gordon Green - ein Nachfolger des Klassikers von 1978 - kam in den USA und Kanada über das Wochenende auf Einnahmen von gut 77 Millionen Dollar (66 Mio Euro).