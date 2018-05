Internationaler Man-Booker-Preis für Olga Tokarczuk

Skurriles Werk

London (dpa) - Erstmals geht der renommierte internationale Man-Booker-Literaturpreis nach Polen. Die polnische Autorin Olga Tokarczuk und die US-amerikanische Übersetzerin Jennifer Croft teilen sich die Auszeichnung für den Roman «Flights», wie die Jury am Dienstagabend in London mitteilte. Auf Deutsch ist das Buch unter dem Titel «Unrast» (Verlag Schöffling & Co) erschienen.