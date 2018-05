Israel gewinnt ESC - Michael Schulte auf Platz vier

Die schrille Sängerin Netta bekam für ihren ungewöhnlichen Song «Toy», der zeitgenössischen mit typisch koreanischem Pop, Hip-Hop und orientalischen Klängen verbindet, die meisten Punkte - und zwar 529. Ihre Botschaft an junge Frauen: Nehmt Euch an, so wie Ihr seid und seid stolz auf Euch selbst.

Die Israelin Netta Barzilai (25) galt auch bei den Buchmachern als eine der Top-Favoritinnen. Auf Platz zwei kam Zypern (Eleni Foureira mit «Fuego») und auf Rang drei Österreich (Cesár Sampson mit «Nobody But You»). Es ist der vierte Sieg Israels beim ESC - nach 1978, 1979 und 1998.

Der deutsche Kandidat Michael Schulte landete mit der sehr persönlichen Ballade «You Let Me Walk Alone» über den Tod seines Vaters mit 340 Punkten auf dem vierten Platz. Er beendete somit die Misserfolgsserie der vergangenen drei Jahre, als Deutschland immer nur Letzter oder Vorletzter geworden war. Der vierte Rang ist die beste Platzierung seit 1999 - mit Ausnahme von Lena, die 2010 gewann.

26 Lieder konkurrierten beim großen Finale. Zum vierten Mal war auch Australien als Ehrengast dabei, weil es dort viele Fans gibt, die die Show gucken.

Beim Auftritt der britischen Kandidatin SuRie stürmte ein Störer die Bühne und entriss der Sängerin das Mikrofon, er wurde von Sicherheitsleuten weggebracht. Die souverän weitersingende SuRie lehnte eine Wiederholung ihres Auftritts ab. Am Ende landete sie trotz eines guten Auftritts abgeschlagen auf Platz 24.

Insgesamt nahmen am ESC in diesem Jahr 43 Länder teil, so viele wie zuletzt beim ESC in Deutschland 2011. 17 Beiträge wurden in den beiden Semifinals (Halbfinals) am Dienstag und Donnerstag aussortiert, darunter auch Russland, die Schweiz, Polen und Belgien. Neben Deutschland sind als große Geldgeber automatisch auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien fürs Finale gesetzt, ebenso der Gastgeber, also diesmal Portugal.

Der deutsche Singer-Songwriter Schulte, der manchem als eine Art deutscher Ed Sheeran gilt und im niedersächsischen Buxtehude wohnt, absolvierte souverän seinen Auftritt, bei dem er lediglich von grafischen Einblendungen und Fotos im Hintergrund begleitet wurde - alles in Schwarz-Weiß gehalten.

Im vergangenen Jahr hatte der Portugiese Salvador Sobral mit dem stillen Lied «Amar pelos dois» gewonnen und so den Grand Prix in sein Heimatland geholt. Sobral, der im Dezember ein neues Herz transplantiert bekommen hat, trat bei der Show als Pausen-Act auf. Er sang seinen Siegerhit zusammen mit der brasilianischen Musiklegende Caetano Veloso, was zu den emotionalen Höhepunkten der großen Musikshow gehörte, die laut Veranstalter weltweit etwa 200 Millionen TV-Zuschauer verfolgen.

Deutschland hat bisher zweimal beim ESC gesiegt: Vor Lenas Triumph mit dem Song «Satellite» siegte Nicole 1982 mit «Ein bißchen Frieden».

Die Zuschauer konnten wie immer über den Sieger mit abstimmen, jedoch nicht für die eigene Nation. Ihr Voting wird ergänzt von Juroren. In diesem Jahr war die Punkteverkündung von Jurys und Publikum zum dritten Mal bereits getrennt, zuerst wurden per Schalte in alle 43 Teilnehmerländer die Jurystimmen abgefragt, dann verlasen die Moderatoren die Zuschauervoten. Nach den Jury-Voten hatte noch Österreich vorne gelegen.

Die Jury-Punkte aus Deutschland gab Barbara Schöneberger bekannt. Sie war live von der ESC-Party auf der Hamburger Reeperbahn zugeschaltet. In der deutschen Jury hatten dieses Jahr die Schlagersängerin und zweimalige Grand-Prix-Teilnehmerin Mary Roos gesessen sowie die Sänger Max Giesinger und Mike Singer, die Singer-Songwriterin Lotte und der Musik-Manager Sascha Stadler. Sie gaben die Höchstwertung von zwölf Punkten für Schweden, das am Ende Platz sieben belegte.

Für die Zuschauer des Ersten kommentierte inzwischen zum 21. Mal der NDR-Moderator Peter Urban (70) die Show. Den ESC gibt es seit 1956.