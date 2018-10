Jamie Lee Curtis feiert kein Halloween mehr

«Heutzutage feiere ich es gar nicht mehr», sagte die 59-Jährige in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa. «Ich lebe an einem Ort, wo sich niemand hinverirrt.» Trotzdem lege sie morgens noch Süßigkeiten vor die Tür.

«Früher bin ich immer mit meinen Kindern für das Ritual 'Süßes oder Saures' von Haus zu Haus gezogen und habe auch all die anderen Dinge getan, die man als Eltern an Halloween so macht.» Nun seien ihre Kinder aber längst aus dem Haus. «Vielleicht fange ich wieder damit an, wenn ich Enkelkinder habe.»

Im November wird die Schauspielerin 60. Ob ihr die Zahl Angst macht? «Nein, gar nicht», sagte sie. «Es ist eher aufregend. Ich fühle mich heute viel lebendiger. 60 zu werden sehe ich für mich eher als große Chance für Wachstum und Entfaltung.»

Ab 25. Oktober ist Curtis im Kino im neuen «Halloween» erneut als Laurie Strode zu sehen. Nun versucht sie als gealterte, traumatisierte Frau, ihre Familie vor dem Massenmörder Michael Myers zu beschützen.