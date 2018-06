Kit Harington und Rose Leslie heiraten

«Game of Thrones»-Stars

London (dpa) - Die «Game of Thrones»-Stars Kit Harington (31) und seine frühere Serienpartnerin Rose Leslie (31) heiraten. An diesem Samstag wollen sie im Familienschloss Leslies in Schottland den Bund fürs Leben schließen, wie die britische Nachrichtenagentur Press Association berichtete.