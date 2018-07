Längste Fingernägel der Welt sind abgeschnitten

Museumsstücke

New York (dpa) - Die längsten Fingernägel der Welt sind abgeschnitten: Der 82-jährige Inder Shridhar Chillal präsentierte die fünf Fingernägel, die 66 Jahre lang an seiner linken Hand auf je knapp 200 Zentimeter angewachsen waren, am Mittwoch (Ortszeit) in einem Kuriositätenmuseum am New Yorker Times Square.