Lola-Verleihung: Promis auf dem roten Teppich

VIP-Alarm

Die Schauspielerin Eleonore Weisgerber lächelt in die Kamera. Foto: Jens Kalaene

Paula Beer kam in Silber. Foto: Jens Kalaene

Zusammen in Schwarzweiß: der Regisseur Fatih Akin und die Schauspielerin Diane Kruger. Foto: Jens Kalaene

Berlin (dpa) - Mehr als 1900 prominente Gäste haben sich am Freitagnachmittag zur Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin versammelt. Beobachtet von zahlreichen Fans begann auf dem roten Teppich vor dem Palais am Funkturm das große Schaulaufen der Stars.