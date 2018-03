Margot Robbie startet Hollywoodkarriere mit Ohrfeige

Als sie aufgerufen worden sei, hätten da Regisseur Martin Scorsese und Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio gestanden. «Sie baten mich, eine Szene mit Leonardo zu improvisieren, in der wir uns streiten, und da habe ich ihm in der Aufregung spontan eine runtergehauen.» Genau das habe Scorsese so gut gefallen, dass er sie engagiert habe. Margot Robbie war für ihre Rolle in der Eislauf-Satire «I, Tonya», die jetzt auch in deutschen Kinos zu sehen ist, für den Oscar nominiert.