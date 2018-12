Mariah Carey feiert Weihnachten mit echten Rentieren

«In Aspen, wo ich Weihnachten verbringen werde, sehen meine Zwillinge auch wieder den Weihnachtsmann - und wir haben echte Rentiere.» Aspen ist eine Kleinstadt im US-Staat Colorado.

Careys Hit «All I Want For Christmas Is You» von 1994 gehört zu den meistgehörten modernen Weihnachtssongs. In einem Instagram-Video zeigte Carey kürzlich, wie ihre sieben Jahre alten Zwillinge Moroccan und Monroe im Auto die begleitenden Passagen des Lieds singen. Am Mittwoch gibt Carey ihr einziges Deutschland-Konzert in Berlin.

Dem «Economist» zufolge hat «All I Want For Christmas Is You» bereits mehr als 60 Millionen Dollar (53 Mio Euro) an Lizenzgebühren eingespielt. In den «Billboard»-Charts für Weihnachtstitel steht er auf dem ersten Platz vor Songs wie «Rockin' Around The Christmas Tree» von Brenda Lee und «Last Christmas» von Wham.