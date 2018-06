Mel B heizt Gerüchte um Spice-Girls-Comeback an

Mögliche Reunion

Die Spice Girls bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London (2012). Foto: Diego Azubel/EPA

New York (dpa) - Die britische Sängerin Mel B (43) hat Gerüchte um ein Comeback der Popgruppe Spice Girls angeheizt. «Ja, wir werden zusammen auftreten, mit Sicherheit», sagte die 43-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) in der «Today Show» des US-Senders NBC.