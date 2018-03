Metropolitan Opera entlässt Star-Dirigenten Levine

Externe Ermittler

James Levine am Pult (2006). Foto: Michael Dwyer

New York (dpa) - Nach Vorwürfen sexuellen Missbrauchs gegen James Levine hat die New Yorker Metropolitan Oper ihren Star-Dirigenten entlassen. Eine Untersuchung habe «glaubhafte Beweise erbracht, dass Herr Levine vor und während seiner Arbeit bei der Met sexuell missbrauchendes und belästigendes Verhalten gezeigt hat», hieß es in einer Mitteilung des Opernhauses vom Montagabend.