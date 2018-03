Michael B. Jordan führt «Inclusion Rider» ein

Nach der Oscar-Rede

Michael B. Jordan 2016 bei der Europapremiere von "Creed". Foto: Will Oliver

Michael B. Jordan 2016 bei der Europapremiere von "Creed". Foto: Will Oliver

Los Angeles (dpa) - «Black Panther»-Darsteller Michael B. Jordan (31) will Vielfalt am Filmset verpflichtend machen. Seine Produktionsfirma «Outlier Society» werde bei allen zukünftigen Filmprojekten einen «Inclusion Rider» anwenden - eine Klausel in Verträgen, die zum Beispiel die Anstellung von mehr Frauen oder Angehörigen von Minderheiten vor und hinter der Kamera vorsehen kann. Das gab Jordan auf Instagram bekannt.