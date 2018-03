Michelle Obamas Porträt bekommt mehr Platz

Großer Andrang

Washington (dpa) - Die ehemalige First Lady Michelle Obama ist auch in Porträtform weiter sehr populär: Die National Portrait Gallery in Washington hat aufgrund des großen Besucherandrangs das Bild der früheren First Lady nach einem Monat umgehängt. Wie das Museum am Dienstag auf Twitter schrieb, soll das Porträt künftig im 2. Stock ein «großzügigeres Besuchserlebnis» ermöglichen.