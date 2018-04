Motsi Mabuse engagiert sich für Frauen in Afrika

Cotton made in Africa

Motsi Mabuse ist Botschafterin von «Cotton made in Africa». Foto: Christian Charisius

Motsi Mabuse ist Botschafterin von «Cotton made in Africa». Foto: Christian Charisius

Hamburg (dpa) - «Let's Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (36) setzt sich für Frauen in Afrika ein. Die Tänzerin vertritt als Botschafterin die Initiative «Cotton made in Africa» (CmiA), die für nachhaltigen Baumwollanbau in Afrika eintritt.