Neue Anlaufstätten für Spionage-Fans in den USA

Museen

Besucher stehen im Spionagemuseum vor einem Trabant, der in einer nachgebauten Berliner Seitenstraße («City of Spys») steht und den Mauerfall symbolisiert. Das bereits seit 2002 existierende Spionage-Museum in Washington wird vergrößert. Foto: Spymuseum

New York (dpa) - Spionage-Fans haben in den USA neue Anlaufstätten: In New York gibt es seit Kurzem in der Nähe des Times Square ein Spionage-Museum. Im «Spyscape» können Besucher beispielsweise Codes knacken oder Lasern ausweichen.