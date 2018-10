Peggy Sue Gerron gestorben

Mit 78 Jahren

Lubbock (dpa) - Peggy Sue Gerron, die Namensgeberin des Buddy-Holly-Hits «Peggy Sue», ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 78 Jahren in Lubbock im US-Bundesstaat Texas, wie ihre Tochter Amanda Stathos dem Lokalsender KLBK News am Dienstag (Ortszeit) bestätigte.