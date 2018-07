Piotr Beczala singt Lohengrin in Bayreuth

Festspiele

Der polnische Tenor Piotr Beczala gibt in Bayreuth den Lohengrin. Foto: Sebastian Kahnert

Bayreuth (dpa) - Drei Wochen vor der Eröffnung haben die Bayreuther Festspiele einen neuen Lohengrin gefunden: Die Titelpartie in der gleichnamigen Richard-Wagner-Oper singt zum Auftakt des Festivals am 25. Juli nun der polnische Startenor Piotr Beczala, wie die Festspiele am Mittwoch mitteilten.