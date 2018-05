Prediger hielt Einladung zur Hochzeit für Aprilscherz

Royal Wedding

London (dpa) - US-Bischof Michael Curry hat an einen Aprilscherz geglaubt, als er eine Einladung als Prediger zur Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan (36) bekam. «Das hätte ich in meinen wildesten Träumen nicht gedacht», sagte der 65-Jährige aus Chicago am Dienstag dem britischen Fernsehsender ITV.