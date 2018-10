Prinz Harry und Meghan in Neuseeland

Auf Tour

Zum Abschluss in Neuseeland: Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan unterhalten sich während der traditionellen Begrüßungszeremonie im Garten des Gouverneurshauses in Wellington mit Schulkindern. Foto: Marty Melville/AAP Image/AFP

Zum Abschluss in Neuseeland: Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan unterhalten sich während der traditionellen Begrüßungszeremonie im Garten des Gouverneurshauses in Wellington mit Schulkindern. Foto: Marty Melville/AAP Image/AFP

Wellington (dpa) - Prinz Harry und seine Frau Meghan sind am Sonntag in Neuseeland eingetroffen. Zum Abschluss ihrer 16-tägigen Tour im Pazifikraum wurden sie aus Australien kommend in Wellington von Ministerpräsidentin Jacinta Ardern und Bürgermeister Justin Lester begrüßt.