Promi-Geburtstag vom 20. Oktober 2018: Carlo von Tiedemann

Seit 47 Jahren ist beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), moderierte diverse Radio- und Fernsehsendungen und wurde schon in den 70ern mit der damals noch im Ersten ausgestrahlten «Aktuellen Schaubude» Millionen Zuschauern bundesweit bekannt. Noch immer sitzt er unter der Woche täglich hinterm Mikrofon, ist gelegentlich im TV zu sehen - und wünscht sich zu seinem 75. am Samstag nur, «dass sich nichts ändert».

Seine erste Radioreportage für den NDR lieferte er aus dem Freibad im Hamburger Stadtpark - in Badehose und mit Mikrofon im Wasser. Das war 1971, nachdem er bereits als Zeitungsreporter gearbeitet hatte und Südamerika-Korrespondent gewesen war. Auf Tausende Hörfunksendungen und etliche Fernsehreihen kann Tiedemann zurückblicken, darunter die TV-Shows «Deutscher Musikladen», «Eurotops» und «Show & Co. mit Carlo». Sein Markenzeichen sind Stimme und Schnauzer - und die stets gute Laune. «Er ist ein Typ», schrieb NDR-Intendant Lutz Marmor mal.

Wunschlos glücklich und zufrieden sei er sowohl beruflich als auch privat, erzählt der mit seiner dritten Ehefrau und zwei Kindern in Quickborn bei Hamburg lebende Moderator. «Ich brauche aber auch ganz wenig. Ich brauche meine Familie, ein schönes Zuhause und Gesundheit. Und ich bin so glücklich in meinem Beruf - das ist unfassbar.» Er lebe gesund, rauche nicht, trinke keinen Alkohol und versuche, jeden Tag 10.000 Schritte zu schaffen. «Ich war ja ein paar Jahre lang neben der Spur und habe ordentlich Gas gegeben, aber jetzt bin ich kerngesund.»

Davon war er mal weit entfernt. «Ende der 80er Jahre mit Kokain und Alkohol für zehn erwachsene Männer», wie er es mal beschrieb - da hat sich Tiedemann gehen lassen. Mit einer Drogenaffäre geriet er ebenso in die Schlagzeilen wie mit Spielsucht und Schulden. «Ich habe fast 700.000 DM abbezahlt und bin seit einigen Jahren schuldenfrei.» Privatinsolvenz anzumelden, sei für ihn nicht infrage gekommen. «Man muss zu seinen Fehlern stehen und sie selbst wieder ausbügeln - das habe ich von meinem Papa gelernt.» Der übrigens 101 Jahre alt wurde.

«Ich habe nichts ausgelassen», sagt der Moderator, der auch an zwei Hirntumoren erkrankt war. Stolz sei er, «die harte Vergangenheit» ohne Narben hinter sich gelassen zu haben. «Ohne meinen Glauben hätte ich das nicht geschafft. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch», sagt der vierfache Vater. Die beiden Älteren sind lange erwachsen, die beiden jüngeren werden es gerade. Er sei schlecht im Erziehen («Das übernimmt meine Frau») und im Loslassen («Ich bin ein furchtbarer Klammerbeutel»). Opa ist er auch: Tochter Theresa von Tiedemann, ebenfalls NDR-Moderatorin, bekam 2017 ihr erstes Kind.

Zum Reinfeiern in den 75. hat der Sender seinen Moderator in die «NDR Talk Show» eingeladen, extra für «den Carlo» live und 15 Minuten länger als sonst. Gefolgt vom einstündigen Film «Happy Birthady, Carlo!», dessen Sendezeit - nachts um 0.15 Uhr - der Gefeierte allerdings «ein bisschen schade» findet. Privat soll es keine große Party geben, lieber einen «Tag der offenen Tür für Familie und Freunde» im Hause Tiedemann. «Das wird alles sehr überschaubar. Für mich ist das ein schöner Anlass, ein bisschen betüddelt zu werden.»

«Er gehört zum Norddeutschen Rundfunk wie der Michel zu Hamburg», schreibt der NDR auf seiner Homepage über den Moderator. «Sein Bekanntheitsgrad im Norden reicht höchstwahrscheinlich an die 100 Prozent heran.» Kann sich Tiedemann vorstellen, in zwei Jahren, wenn der aktuelle Vertrag kurz vor seinem 77. Geburtstag ausläuft, einen Schlussstrich zu ziehen? «Wenn ich dann aufhöre, wäre ich fast 50 Jahre beim NDR - das ist doch Wahnsinn!» Steht der Abschied für ihn fest? «Nee!», sagt er und lacht. 2021 könnten Sender und Moderator Goldene Hochzeit feiern - es wäre «das nächste Ziel», erklärte Marmor.