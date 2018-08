Promi-Geburtstag vom 27. August 2018: Stefanie Giesinger

Model und Influencer

Stefanie Giesinger bei der Premiere von «Asphaltgorillas» in Berlin. Foto: Jörg Carstensen

Stefanie Giesinger bei der Premiere von «Asphaltgorillas» in Berlin. Foto: Jörg Carstensen

Berlin (dpa) - 17 Jahre war Stefanie Giesinger alt, als sie 2014 in Heidi Klums Castingshow «Germany's next Topmodel» (GNTM) siegte. Von da an begann sich die Welt für die Schülerin aus Kaiserslautern schneller zu drehen.