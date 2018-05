Promi-Geburtstag vom 9. Mai 2018: Hardy Krüger jr.

In mehr als 50 Filmen und Serien hat er schon mitgespielt. Aktuell steht er vor allem auf der Theaterbühne und hat jüngst seinen ersten Roman veröffentlicht. In eine bestimmte Schublade lässt sich der smarte TV-Star nicht gerne stecken. «Ich bin einfach ein unstetiger Künstler-Kopf, der viele Wege versucht», sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Nur eine Sache auf Dauer, das sei ihm zu langweilig. Heute wird Krüger jr. 50 Jahre alt.

Sein bisheriges Leben? «Bewegt», so der Schauspieler. Das gilt nicht nur für seine Karriere. Der gebürtige Schweizer musste vor rund sieben Jahren einen herben Schicksalsschlag hinnehmen. Sein Sohn Paul-Luca stirbt 2011 im Alter von acht Monaten am plötzlichen Kindstod. «Eine harte Zeit», resümiert Krüger jr. und ergänzt: «All die schwierigen Zeiten, die ich jetzt hinter mir habe, haben mich auf einen ganz bestimmten Weg gebracht.»

In seinem Roman «Der leise Ruf des Schmetterlings» verarbeitet er auch Erlebnisse aus seiner Vergangenheit, wie er erzählt. «Darin geht es zwar um fiktive Figuren, doch das Buch trägt auch autobiografische Züge.» Eine Fortsetzung sei bereits in Arbeit. Während des Schreibens habe er viel über sich und sein Leben gelernt - und Antworten bekommen. Antworten worauf? Das bleibt privat.

Heute bezeichnet sich Krüger jr. selbst als glücklich. Glücklich mit Alice. Erst Ende März hatte der Frauenschwarm zum dritten Mal geheiratet. Die 40-Jährige tourt mit ihm nicht nur als seine Ehefrau auf der aktuellen Lesereise, sondern auch als PR-Managerin. Die beiden kennen sich schon seit Jahren.

Gerade trübt ein schlagzeilenträchtiger Rechtsstreit mit einer hartnäckigen Verehrerin des TV-Stars das Glück der beiden etwas. Kommentieren will Krüger jr. den ganzen Rummel aber nicht.

Mit seiner Ehefrau konzentriert er sich lieber auf die große Patchworkfamilie mit sieben Kindern. «Das ist eine organisatorische Meisterleistung, das alles unter einen Hut zu bringen», sagt Krüger jr. über sein neues Leben. «Aber wir sind uns alle einig, dass wir aufeinander zugehen müssen.» Seinen 50. Geburtstag wolle er im Kreis seiner Liebsten feiern.

Selbst hatte er eine erfüllte Kindheit, berichtet Krüger jr. in seinem Blog. Er kommt in Lugano zur Welt, verbringt seine Jugend aber auf einer Farm in Tansania. Sein Vater ist Schauspieler Hardy Krüger (90, «Hatari!») - ein Weltstar, der mit Regisseuren wie Stanley Kubrick zusammengearbeitet hat.

Der Name des Vaters: Fluch und Segen zu gleich, findet Krüger jr.: «Man lebt wie unter einer Lupe - man muss alles besser, größer und schneller machen.» Das sei eine Herausforderung. «Der Vorteil ist, dass ältere Fans meinen Vater noch kennen und den Junior auch mal auf der Bühne sehen wollen.»

Doch egal ob auf der Bühne, der Leinwand oder dem Bildschirm: Krüger jr. verkörpert oft den gleichen Typ Mann - den perfekten Schwiegersohn, «den Nice Guy», wie er sagt. Etwa als Surfer in einer seiner ersten Serien «Gegen den Wind» Mitte der 90er Jahre. Die meisten Zuschauer dürften ihn aber vor allem als sympathischen Förster Stefan Leitner aus der ZDF-Erfolgsserie «Forsthaus Falkenau» (2006-2013) kennen. Gastrollen hatte er unter anderem auch als Elefantenforscher beim ZDF-«Traumschiff».

Dabei könne sich Krüger jr. auch mal vorstellen, mehr Charakterrollen zu spielen, sagt er. Vielleicht sei das auch nun besser möglich. «Jetzt, wo man ein bisschen mehr Ecken und Kanten hat - und graue Haare - kann das mit der Charakterrolle, mit dem Bad Guy auch mal klappen.»