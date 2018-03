Puccinis «Tosca» eröffnet Osterfestspiele Salzburg

Neuinszenierung

In der Neuinszenierung von «Tosca» mimt Anja Harteros die Titelfigur, während Ludovic Tézier als Baron Scarpia zu sehen ist. Foto: Monika Forster/OFS

In der Neuinszenierung von «Tosca» mimt Anja Harteros die Titelfigur, während Ludovic Tézier als Baron Scarpia zu sehen ist. Foto: Monika Forster/OFS

Salzburg (dpa) - Die Osterfestspiele Salzburg beginnen am Samstag mit einer Neuinszenierung von Giacomo Puccinis Erfolgsoper «Tosca». Die musikalische Leitung des Abends im Großen Festspielhaus liegt in den Händen von Christian Thielemann am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden.