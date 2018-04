Queen Elizabeth II. feiert 92. Geburtstag mit Konzertbesuch

Brittische Königin

An ihrem 92. Geburtstag besucht Königin Elizabeth II. ein Konzert. Foto: Yui Mok/PA Wire

London (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. feiert an diesem Samstag ihren 92. Geburtstag. Die Monarchin wird dazu am Abend ein Konzert in der Londoner Royal Albert Hall besuchen.