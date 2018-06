RTL: Show für Jauch, Gottschalk und Schöneberger

Improvisation gefragt

Berlin (dpa) - Eine neue Show für das Trio Günther Jauch, Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger: Vom kommenden Herbst an sollen sie gemeinsam in der Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert» antreten, wie der Kölner Privatsender RTL am Mittwoch bei den Screen Force Days, einer Präsentation vor der Werbewirtschaft, in Köln mitteilte.