Rammstein plant zum neuen Album Stadion-Tour

Quer durch Europa

Berlin (dpa) - Die Rockband Rammstein will parallel zum Erscheinen ihres neuen Albums 2019 auf eine Stadion-Tour durch Europa gehen. Allein in Deutschland sind von Mai bis Juli neun Auftritte geplant, wie die Agentur MCT mitteilte. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Donnerstag (8.11.) um 10.00 Uhr.