Richard Branson kündigt neues Musik-Festival an

Back to the roots

Sir Richard Branson bekam seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Foto: Ringo Chiu

Richard Branson hat seinen Stern in Hollywood - und will eine neues Musik-Festival gründen. Foto: Ringo Chiu

Los Angeles (dpa) - Milliardär Richard Branson will wieder mehr mit Musik zu tun haben - und kündigt ein neues Musik-Festival an. «Das Herz der Marke Virgin ist immer Musik und Unterhaltung gewesen», lässt sich der 68-jährige Unternehmer in einer Pressemitteilung vom Mittwoch zitieren.