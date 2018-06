Richard Clayderman plant Konzerte in Teheran

Schmuse-Pianist

Richard Clayderman 2013 in Ingolstadt. Foto: Bodo Schackow

Teheran (dpa) – Der französische Pianist Richard Clayderman will in der kommenden Woche sechs Konzerte in der iranischen Hauptstadt Teheran geben.