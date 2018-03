Schlagerstar Karel Gott bekommt Stern in Prag

Eine Ehre

Gut gelaunt in Prag: der tschechische Sänger Karel Gott enthüllt seinen Stern. Foto: Michal Krumphanzl

Gut gelaunt in Prag: der tschechische Sänger Karel Gott enthüllt seinen Stern. Foto: Michal Krumphanzl

Prag (dpa) - Es ist zwar nicht Hollywood, aber immerhin die goldene Stadt: Der Schlagerstar Karel Gott hat einen Stern auf dem «Walk of Fame» im Foyer des Musiktheaters Karlin in Prag erhalten. Der 78-Jährige ließ es sich nicht nehmen, die Sternenplakette am Donnerstag selbst zu enthüllen.