Stormy Daniels eröffnet Erotikmesse in Berlin

Mit «Blitz» und «Donner»

Stormy Daniels (Stephanie Clifford) will die Erotikmesse «Venus» in Berlin eröffnen. Foto: Charles Sykes

Berlin (dpa) - Sie hat US-Präsident Donald Trump in Schwierigkeiten gebracht - nun ist Stormy Daniels in Deutschland. Der Pornostar eröffnete am Donnerstag die Erotikmesse Venus in Berlin. Die 39-Jährige ließ sich zwischen leicht bekleideten Frauen ablichten. Sie selbst trug ein hochgeschlossenes gestreiftes Kleid und lächelte in die Kameras.