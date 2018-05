Stormy Daniels stichelt gegen Trump

«Saturday Night Live»

Pornodarstellerin Stormy Daniels in der Fernsehsendung "Saturday Night Live". Foto: Will Heath/NBC

Washington (dpa) - Die Pornodarstellerin Stephanie Clifford (39) hat in einem Auftritt in der Show «Saturday Night Live» US-Präsident Donald Trump veralbert. Die unter dem Künstlernamen Stormy Daniels (etwa: stürmische Daniels) agierende Schauspielerin sagte dem von Alec Baldwin dargestellten Trump: «Ich weiß, dass du nicht an den Klimawandel glaubst. Aber ein Sturm zieht auf, Baby.»