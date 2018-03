Strokes-Sänger mag die Beatles nicht

Lieber Velvet Underground

New York (dpa) - Der Sänger der Rockband The Strokes, Julian Casablancas (39), sieht es als Vorteil an, kein Fan der Beatles zu sein. Er habe die «Fab Four» nie gehört oder gemocht, sagte Casablancas in einem Podcast des Musik-Magazins «Rolling Stone» am Dienstag (Ortszeit).