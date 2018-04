TV-Produzent Steven Bochco gestorben

Abschied

Der US-Fernsehproduzent und Autor Steven Bochco 2016 in seinem Büro im US-Bundesstaat Kalifornien. Foto: Chris Pizzello

Los Angeles (dpa) - Er wurde mit Preisen überhäuft: Der amerikanische Fernsehproduzent und Drehbuchschreiber Steven Bochco ist im Alter von 74 Jahren an Krebs gestorben. Bocho sei am Sonntag in Los Angeles «im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen», zitierten US-Medien seinen persönlichen Assistenten Phillip Arnold.