US-Sängerin Carrie Underwood kündigt Nachwuchs an

Sie habe eine Menge Neuigkeiten, erzählte die in rosa gekleidete Sängerin. Ihr neues Album «Cry Pretty» werde am 14. September auf den Markt kommen. Zudem kündigte sie eine Konzerttournee für Mai 2019 an.

Erst dann enthüllte sie die Schwangerschaft, während über ihrem Kopf Luftballons in den Buchstaben BABY erscheinen. «Mike, Isaiah und ich sind völlig aus dem Häuschen...», strahlt die siebenfache Grammy-Preisträgerin. Underwood und Fisher sind seid acht Jahren verheiratet, Söhnchen Isaiah Michael ist drei Jahre alt.