US-Verband wählt zehn beste Filme von 2018

Auch der Horrorthriller «A Quiet Place», das Filmmusical «Mary Poppins Returns» und der Spike-Lee-Film «BlacKkKlansman» sind dabei, wie der Verband bekannt gab. Zu den weiteren AFI-Favoriten gehören die Komödie «Eighth Grade» und die Dramen «If Beale Street Could Talk», «The Favourite – Intrigen und Irrsinn» und «First Reformed».

Ein Sonderpreis geht in diesem Jahr an den Film «Roma» des Mexikaners Alfonso Cuaron. Der Oscar-Preisträger erzählt in der Netflix-Produktion die Geschichte einer Familie im Mexiko der 70er Jahre.

Die jährliche Auswahl durch Filmexperten, Kritiker, Produzenten und Schauspieler - darunter die Darstellerinnen Alfre Woodard und Joan Chen - gilt als Vorbote für die Oscar-Verleihung. Normalerweise schaffen es mehrere Filme von der AFI-Liste unter die Oscar-Anwärter in der Sparte «Bester Film», wie zuletzt etwa die Filme «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», «Die Verlegerin», «Lady Bird», «Get Out» oder «Shape of Water – Das Flüstern des Wassers».

Die ausgewählten Filmschaffenden werden am 4. Januar in Los Angeles im Rahmen einer feierlichen Zeremonie geehrt. Die Oscar-Gala findet Ende Februar statt.