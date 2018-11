Udo Lindenberg kam zu Museumsschau in seiner Geburtsstadt

Rock'n'Pop in Gronau

Gronau (dpa) - Udo Lindenberg ist als einer der ersten Besucher durch das umgebaute Rock'n'Pop-Museum in Gronau geschritten. Der Deutsch-Rocker griff am Freitag bei einer Feierstunde für Freunde und Förderer des Museums in seiner Geburtsstadt in Westfalen auch zum Mikro und sang mehrere Lieder.