Weltklasseformat in Weilburg

Weder das gleichzeitig ausgetragene Spiel der deutschen Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft noch das in Weilburg zur selben Zeit stattfindende Gastspiel der Barrelhouse Jazzband hatten offenbar die Musikfreundinnen und Musikfreunde davon abhalten können, dieses exklusive Angebot der Weilburger Schlosskonzerte wahrzunehmen. Kein einziger Platz in der Orangerie blieb unbesetzt!

Als Duo spielten die Musiker zu Beginn Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Sonate g-Moll (BWV 1029), anschließend Felix Mendelssohn Bartholdys (1809-1845) Sonate D-Dur (op. 58) und als letztes Ludwig van Beethovens (1770-1827) Sonate A-Dur (op. 69). Dazwischen gehörte Benedict Kloeckner die Bühne alleine mit Bachs Cellosuite D-Dur (BWV 1012).

Welche weiten Räume musikalischer Erfahrungen sich hinter den schlichten Bezeichnungen für diese Kompositionen der drei so unterschiedlichen Meister verbergen, erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer in Weilburg in atemberaubender Intensität. Und egal auf welche Details sich das musikalische Empfinden gerade bezog, in jedem Augenblick dieses großartigen Konzertes entfaltete sich ein vollendetes Spiel. Stadtfeld arbeitete feinste Nuancierungen heraus, ließ den Flügel mal gewaltig, mal sanft seinen wundervollen Klang verströmen. Und Kloeckner, dessen unglaublich intensives Cello das Weilburger Publikum bereits am Wochenende zuvor zu Begeisterungsstürmen hingerissen hatte, brachte sein Instrument zum Leuchten, Strahlen und Singen – aber auch zum Knarzen, Meckern und Brummen.

Nachdem bereits die beiden Stücke im ersten Teil des Konzertes so vollendet erklungen waren, war es kaum vorstellbar, dass nach der Pause noch eine Steigerung des Erlebens möglich sein könnte. Und doch geschah genau das: Erst schenkte Kloeckner seinem Publikum eine beseelte Interpretation der Bach’schen Cellosuite, dann entfesselten die beiden Solisten die tiefgründige, dramatische Natur der Sonate Beethovens.

In die Zugabe mischt sich das Hupen der Fans, die auf der Straße den Sieg des deutschen Teams feiern

Aufgewühlt und lange applaudierte das Publikum. Schließlich gaben Stadtfeld und Kloeckner ihnen noch einen Satz aus dem ersten Stück des Abends: das nunmehr beruhigend wirkende Adagio der Sonate g-Moll. Draußen fuhren bereits laut hupend die Fußball-Fans durch die Straßen …