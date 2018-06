ZDF will Infoangebot im Netz mit Videos verstärken

Bewegtbild-Initiative

ZDF-Intendant Thomas Bellut will das Informationsangebot im Internet vor allem mit Videos ausbauen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild

Mainz (dpa) - Das ZDF will das Informationsangebot im Internet vor allem mit Videos ausbauen. «Wir sind dabei, uns da Schritt für Schritt neu aufzustellen, (...) insbesondere im Bereich Information noch besser zu werden und zwar im Bewegtbild», sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut am Freitag in Mainz.