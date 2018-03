„Nicht mit der CDU verheiratet“

Von Michael Klein

WETZLAR Die hessischen Grünen gehen ohne Koalitionsaussage in den Landtagswahlkampf 2018. „Mit Ausschließeritis haben wir ja in Hessen keine guten Erfahrungen gemacht“, sagte Vize-Regierungschef Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag dieser Zeitung.