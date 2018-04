0:3 in Wiesbaden: Zwickau zum neunten Mal in Serie ohne Sieg

Wiesbaden (dpa/sn) - Der FSV Zwickau hat seinen Negativlauf in der 3. Fußball-Liga nicht stoppen können. Die Mannschaft von Interimscoach Danny König verlor am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:3 (0:0). Es war bereits das neunte sieglose Spiel in Serie für die Westsachsen. Der zur Pause eingewechselte Manuel Schäffler (59./68. Minute) sowie Dominik Martinovic (90.+1) trafen für die Hessen.