1. FC Kaiserslautern gegen Wehen: Wieder mal unter Zugzwang

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Drittligist 1.FC Kaiserslautern will nach der Länderspielpause zurück in die Spur finden. Zuletzt hatten die Aufstiegsambitionen der Pfälzer durch zwei Niederlagen in Folge einen erneuten Dämpfer erhalten. Gegen den SV Wehen Wiesbaden soll am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) die Trendwende gelingen. «Wir wissen was auf uns zukommt. Wehen hat eine spielstarke Mannschaft, die wir nicht zur Entfaltung kommen lassen dürfen», sagte FCK-Trainer Michael Frontzeck am Freitag.